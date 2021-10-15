В Саратовской области два человека погибли в ДТП
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на УГИБДД России по региону.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Priora.
Отечественная машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Жертвами ЧП стали водитель и пассажир Lada.
Ещё одна участница аварии госпитализирована, её состояние оценивается как очень тяжёлое. Водителю иномарки назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.