В Саратовской области два человека погибли в ДТП

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На Шлюзовом мосту в Балаково (Саратовская область) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Priora.

Отечественная машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Жертвами ЧП стали водитель и пассажир Lada.

Ещё одна участница аварии госпитализирована, её состояние оценивается как очень тяжёлое. Водителю иномарки назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

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