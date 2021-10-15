В Саратовской области два человека погибли в ДТП

На Шлюзовом мосту в Балаково (Саратовская область) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Priora.

Отечественная машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Жертвами ЧП стали водитель и пассажир Lada.

Ещё одна участница аварии госпитализирована, её состояние оценивается как очень тяжёлое. Водителю иномарки назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.