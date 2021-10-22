В Донском районе Москвы открыли Центр амбулаторной онкологической помощи

Короткая ссылка
В Донском районе Москвы после капремонта открыли Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы №1.
В Донском районе Москвы открыли Центр амбулаторной онкологической помощи
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, обновлённое учреждение будет рассчитано на жителей Центрального округа, а по некоторым профилям станет работать на восемь административных округов столицы.

Как отметили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, в ходе капремонта корпус центра практически полностью перестроили. Мощности обновлённого медучреждения позволяют проводить более 140 тыс. консультаций в год.

Первых пациентов центр рассчитывает принять 25 октября.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить