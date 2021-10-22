В Донском районе Москвы открыли Центр амбулаторной онкологической помощи

В Донском районе Москвы после капремонта открыли Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы №1.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, обновлённое учреждение будет рассчитано на жителей Центрального округа, а по некоторым профилям станет работать на восемь административных округов столицы.

Как отметили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, в ходе капремонта корпус центра практически полностью перестроили. Мощности обновлённого медучреждения позволяют проводить более 140 тыс. консультаций в год.

Первых пациентов центр рассчитывает принять 25 октября.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.