В московских аэропортах сообщили о штатной работе, несмотря на сильный ветер

Российские столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ветер.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах аэропортов.

«Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: порывистый ветер до 27 м/с. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет», — говорится в заявлении.

В Шереметьево непогода также не повлияла на деятельность аэропорта.

Домодедово принял два перенаправленных из других аэропортов московского авиаузла рейса.

Региональное управление МЧС ранее распространило экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 октября.