В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 откбря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Также рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями.

Ранее в Челябинской области объявили штормовое предупреждение.