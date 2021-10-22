В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Короткая ссылка
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду, который будет наблюдаться в столице до вечера пятницы, 22 откбря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Спасатели рекомендуют, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Также рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями.

Ранее в Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить