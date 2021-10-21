В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По данным Гидрометцентра, ночью 22 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег. Ночью и днём 22 октября прогнозируется отложение изморози и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, местами сильная. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.