В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики ухудшили прогноз для Челябинской области перед выходными. МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за пришедших в регион снегопадов.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Гидрометцентра, ночью 22 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег. Ночью и днём 22 октября прогнозируется отложение изморози и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, местами сильная. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.