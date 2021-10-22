Первый этап диспансеризации в Приморье прошли более 138 тысяч человек

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Первый этап диспансеризации в Приморском крае прошли более 138 тыс. жителей, второй этап — около 30 тыс. Отмечается, что в результате обследования у 8 тыс. человек выявлены хронические заболевания.
Первый этап диспансеризации в Приморье прошли более 138 тысяч человек
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Медосмотры помогают обнаружить заболевания на ранней стадии. Особый акцент в регионе делается на выявление сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Если на первом этапе диспансеризации находят какие-либо патологии, то пациента направляют на второй, более углублённый этап.

Как ожидается, в 2021 году диспансеризацию пройдут почти 350 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области углублённую диспансеризацию после COVID-19 прошли более 39,9 тыс. человек.

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