Первый этап диспансеризации в Приморье прошли более 138 тысяч человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Медосмотры помогают обнаружить заболевания на ранней стадии. Особый акцент в регионе делается на выявление сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
Если на первом этапе диспансеризации находят какие-либо патологии, то пациента направляют на второй, более углублённый этап.
Как ожидается, в 2021 году диспансеризацию пройдут почти 350 тыс. человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области углублённую диспансеризацию после COVID-19 прошли более 39,9 тыс. человек.