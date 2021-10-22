В вузах и колледжах Подмосковья объявили каникулы с 28 октября по 7 ноября

Короткая ссылка
Студентов вузов и колледжей Московской области отправили на каникулы с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.
В вузах и колледжах Подмосковья объявили каникулы с 28 октября по 7 ноября
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы приняли решение без дистанционного обучения обойтись, поэтому и в колледжах, и в вузах у нас будут каникулы, они не будут работать в этот период», — приводит ТАСС слова Каклюгиной.

Минобрнауки России заявило, что вузы в период нерабочих дней могут перевести студентов на удалёнку.

Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить