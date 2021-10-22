В вузах и колледжах Подмосковья объявили каникулы с 28 октября по 7 ноября

Студентов вузов и колледжей Московской области отправили на каникулы с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

«Мы приняли решение без дистанционного обучения обойтись, поэтому и в колледжах, и в вузах у нас будут каникулы, они не будут работать в этот период», — приводит ТАСС слова Каклюгиной.

Минобрнауки России заявило, что вузы в период нерабочих дней могут перевести студентов на удалёнку.

Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме.