В вузах и колледжах Подмосковья объявили каникулы с 28 октября по 7 ноября
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- РИА Новости
«Мы приняли решение без дистанционного обучения обойтись, поэтому и в колледжах, и в вузах у нас будут каникулы, они не будут работать в этот период», — приводит ТАСС слова Каклюгиной.
Минобрнауки России заявило, что вузы в период нерабочих дней могут перевести студентов на удалёнку.
Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме.