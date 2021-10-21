МГУ перейдёт на дистанционный режим работы с 28 октября по 7 ноября

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме. Об этом говорится в приказе ректора вуза Виктора Садовничего.

«С 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточный аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — приводит РИА Новости текст документа.

Ранее сообщалось, что Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт c 28 октября по 7 ноября.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.