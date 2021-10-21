МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября

Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт c 28 октября по 7 ноября. Занятия по основным программам проводиться не будут, сообщил вуз в своём Telegram-канале.

«С 28 октября по 7 ноября 2021 года университет закрыт. Обучение по основным программам обучения в указанный период не проводится», — говорится в сообщении.

Уточняется, что деканы и заведующие кафедрами могут организовать консультации для студентов в дистанционном формате.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.