Минобрнауки: вузы могут перевести на удалёнку студентов в период нерабочих дней

Высшие учебные заведения России могут перевести студентов на удалённое обучение на период нерабочих дней в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Фальков отметил, что продолжение обучения позволит обеспечить качество образования.

Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме.