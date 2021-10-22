Минобрнауки: вузы могут перевести на удалёнку студентов в период нерабочих дней

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Высшие учебные заведения России могут перевести студентов на удалённое обучение на период нерабочих дней в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Минобрнауки: вузы могут перевести на удалёнку студентов в период нерабочих дней
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Фальков отметил, что продолжение обучения позволит обеспечить качество образования.

Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдёт на работу в дистанционном режиме.

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