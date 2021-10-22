В Вологде возбудили дело об истязании трёхлетнего ребёнка

Уголовное дело об истязании трёхлетнего мальчика завели в Вологде. Обстоятельства нанесения побоев устанавливаются, сообщили в областной прокуратуре.

«В Вологодскую областную клиническую больницу из детского сада №118 «Звёздочка» с множественными гематомами и ссадинами был доставлен трёхлетний мальчик», — говорится в сообщении.

Дело заведено по ч. 2 ст. 117 УК России.

Прокуратура организовала проверку «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Мэр города Сергей Воропанов написал в своём Telegram-канале, что в один из детских садов города мать привела ребёнка с синяками и ссадинами.

«Мальчик сказал, что его обидел дядя. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились», — написал Воропанов.

Мальчик не ходил в детский сад с сентября.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве.