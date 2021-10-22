В Вологде возбудили дело об истязании трёхлетнего ребёнка
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- РИА Новости
«В Вологодскую областную клиническую больницу из детского сада №118 «Звёздочка» с множественными гематомами и ссадинами был доставлен трёхлетний мальчик», — говорится в сообщении.
Дело заведено по ч. 2 ст. 117 УК России.
Прокуратура организовала проверку «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Мэр города Сергей Воропанов написал в своём Telegram-канале, что в один из детских садов города мать привела ребёнка с синяками и ссадинами.
«Мальчик сказал, что его обидел дядя. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились», — написал Воропанов.
Мальчик не ходил в детский сад с сентября.
18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.
Следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве.