В Вологде возбудили дело об истязании трёхлетнего ребёнка

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Уголовное дело об истязании трёхлетнего мальчика завели в Вологде. Обстоятельства нанесения побоев устанавливаются, сообщили в областной прокуратуре.
В Вологде возбудили дело об истязании трёхлетнего ребёнка
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«В Вологодскую областную клиническую больницу из детского сада №118 «Звёздочка» с множественными гематомами и ссадинами был доставлен трёхлетний мальчик», — говорится в сообщении.

Дело заведено по ч. 2 ст. 117 УК России.

Прокуратура организовала проверку «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Мэр города Сергей Воропанов написал в своём Telegram-канале, что в один из детских садов города мать привела ребёнка с синяками и ссадинами.

«Мальчик сказал, что его обидел дядя. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились», — написал Воропанов.

Мальчик не ходил в детский сад с сентября.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве.

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