В Крыму зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев коронавируса
- Reuters
«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 664 человека.
В Крыму с 25 октября ограничат групповые экскурсии.
Ранее стало известно, что в Крыму вводится система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, фитнес-клубов, кинотеатров и театров, а также для заселения в отели.