В Крыму зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев коронавируса

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За сутки в Крыму обнаружили 630 случаев коронавируса. Это максимальное значение с начала пандемии, сообщается на сайте регионального Минздрава.
В Крыму зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев коронавируса
  • Reuters

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 664 человека.

В Крыму с 25 октября ограничат групповые экскурсии.

Ранее стало известно, что в Крыму вводится система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, фитнес-клубов, кинотеатров и театров, а также для заселения в отели.

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