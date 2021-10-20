В Крыму с 25 октября ограничат групповые экскурсии

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Групповые экскурсии с участием более десяти человек запрещаются в Крыму с 25 октября из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом. Также запрещается заполнять зал на культурных мероприятиях более чем на 50% от количества посадочных мест.
В Крыму с 25 октября ограничат групповые экскурсии
  • AP

«В период с 25 октября 2021 года и до особого распоряжения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать экскурсионные услуги в музеях при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее», — следует из указа главы республики, подписанного председателем правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

Кроме того, указом вводится ограничение при посещении театров, кинотеатров, цирков и концертных организаций. Таким образом, максимальная заполненность зала не должна превышать 50% от общего количества посадочных мест.

Ранее стало известно, что в Крыму вводится система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, фитнес-клубов, кинотеатров и театров, а также для заселения в отели.

Замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявлял, что без активной вакцинации населения от коронавируса прогноз развития ситуации негативный.

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