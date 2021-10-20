В Крыму заявили о неизбежности коллапса без активной вакцинации от COVID-19

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Нагрузка на систему здравоохранения Крыма за последний месяц выросла в десять раз, без активной вакцинации населения от коронавируса прогноз развития ситуации негативный. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
В Крыму заявили о неизбежности коллапса без активной вакцинации от COVID-19
  • AP

«Минздрав и дальше может разворачивать койки, закрывать плановую помощь — дальше развитие ситуации (в случае, если будет низкий уровень вакцинации. — RT) только негативное... Коечный фонд не бесконечен, людские ресурсы, квалифицированные кадры — тоже», — цитирует РИА Новости Лясковского.

По его словам, если не будет привито население, «может наступить коллапс».

Лясковский отметил, что к декабрю необходимо привить порядка 700 тыс. человек для достижения популяционного иммунитета, «в противном случае здравоохранение республики может не выдержать».

Он уточнил, что нагрузка на систему здравоохранения Крыма за последний месяц выросла в десять раз.

20 октября в Крыму зафиксировали 612 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

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