В Крыму за сутки выявили максимальное число случаев коронавируса за пандемию

За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 612 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Всего выявлено порядка 90 тыс. заболевших с начала распространения инфекции. За прошедшие сутки — 612», — цитирует ТАСС Лясковского.

Всего с начала пандемии в Крыму выздоровели более 74 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. пациентов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики.