В Крыму за сутки выявили максимальное число случаев коронавируса за пандемию
- РИА Новости
«Всего выявлено порядка 90 тыс. заболевших с начала распространения инфекции. За прошедшие сутки — 612», — цитирует ТАСС Лясковского.
Всего с начала пандемии в Крыму выздоровели более 74 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. пациентов.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики.