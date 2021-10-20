В Крыму вводят систему QR-кодов для посещения ряда мест

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В Крыму вводится система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, фитнес-клубов, кинотеатров и театров, а также для заселения в отели. Об этом говорится в указе, подписанном главой правительства Крыма.
В Крыму вводят систему QR-кодов для посещения ряда мест
  • AP

Как передаёт РИА Новости, в документе говорится, что доступ в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, кинотеатры, музеи, цирки, библиотеки будет осуществляться по QR-коду, который можно получить на портале госуслуг, или справке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, срок действия которой составит до семи дней. 

Также система QR-кодов распространится на парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры и другие организации спорта.

По данным агентства, для заселения в отели Крыма с 25 октября также понадобится QR-код или справка об отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее замглавы Минздрава Крыма Антон Лясковский заявил, что нагрузка на систему здравоохранения республики за последний месяц выросла в десять раз.

Он отметил необходимость активной вакцинации населения.

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