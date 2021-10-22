Врач Руженцова назвала пожизненное противопоказание к вакцинации от коронавируса

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Пожизненным медотводом к вакцинации от коронавируса может быть только тяжёлая аллергия на препарат или его компоненты. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Врач Руженцова назвала пожизненное противопоказание к вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остаётся пожизненно, является только тяжёлая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо её компонент», — цитирует Руженцову ТАСС.

По её словам, остальные противопоказания являются временными.

Ранее профессор Шестакова объяснила важность вакцинации на фоне появления новых штаммов COVID-19.

В беседе с «Известиями» она заявила, что мутации происходят в том числе из-за низкого уровня вакцинации людей, так как вирус функционирует в живом организме и те, кто отказывается от вакцины, по сути, дают возможность появляться новым вариантам инфекции.

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