Врач Руженцова назвала пожизненное противопоказание к вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остаётся пожизненно, является только тяжёлая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо её компонент», — цитирует Руженцову ТАСС.
По её словам, остальные противопоказания являются временными.
Ранее профессор Шестакова объяснила важность вакцинации на фоне появления новых штаммов COVID-19.
В беседе с «Известиями» она заявила, что мутации происходят в том числе из-за низкого уровня вакцинации людей, так как вирус функционирует в живом организме и те, кто отказывается от вакцины, по сути, дают возможность появляться новым вариантам инфекции.