Пункт пропуска в Китай на железнодорожном мосту в ЕАО откроется весной 2022 года

Железнодорожный пункт пропуска с Китаем «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области (ЕАО), как ожидается, начнет работу весной 2022 года.

«В ближайшее время, полагаем, это весна будущего года, заработает железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское», — приводит РИА Новости слова начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.

Строительство железнодорожного моста через Амур между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян началось в 2016 году.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем.

Ранее директор Института стратегического анализа доктор экономических наук Игорь Николаев рассказал о перспективах железнодорожного моста Тунцзянь — Нижнеленинское, который строится в Благовещенске и проходит над рекой Амур.