Пункт пропуска в Китай на железнодорожном мосту в ЕАО откроется весной 2022 года
- РИА Новости
«В ближайшее время, полагаем, это весна будущего года, заработает железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское», — приводит РИА Новости слова начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.
Строительство железнодорожного моста через Амур между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян началось в 2016 году.
Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем.
Ранее директор Института стратегического анализа доктор экономических наук Игорь Николаев рассказал о перспективах железнодорожного моста Тунцзянь — Нижнеленинское, который строится в Благовещенске и проходит над рекой Амур.