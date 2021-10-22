Пункт пропуска в Китай на железнодорожном мосту в ЕАО откроется весной 2022 года

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Железнодорожный пункт пропуска с Китаем «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области (ЕАО), как ожидается, начнет работу весной 2022 года.
Пункт пропуска в Китай на железнодорожном мосту в ЕАО откроется весной 2022 года
  • РИА Новости

«В ближайшее время, полагаем, это весна будущего года, заработает железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское», — приводит РИА Новости слова начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.

Строительство железнодорожного моста через Амур между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян началось в 2016 году.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. 

Ранее директор Института стратегического анализа доктор экономических наук Игорь Николаев рассказал о перспективах железнодорожного моста Тунцзянь — Нижнеленинское, который строится в Благовещенске и проходит над рекой Амур.

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