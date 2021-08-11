Экономист Николаев рассказал о перспективах нового железнодорожного моста между Россией и Китаем

Директор Института стратегического анализа доктор экономических наук Игорь Николаев рассказал о перспективах железнодорожного моста Тунцзянь — Нижнеленинское, который строится в Благовещенске и проходит над рекой Амур.

«В ситуации с мостом из России в Китай прежде всего речь идёт об экономике. Расширении транспортного потока, возможностей экспорта в Китай железнорудного сырья и других товаров», — цитирует Николаева издание «ПолитЭксперт».

Как считает экономист, новые инфраструктурные возможности, которые появятся после строительства моста, увеличат товарооборот между странами.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов на торжественном приёме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине высказался о российско-китайских отношениях.