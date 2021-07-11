Посол России в Китае высказался об отношениях Москвы и Пекина

Посол России в Китае Андрей Денисов на торжественном приёме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине высказался о российско-китайских отношениях.

«В последние десятилетия российско-китайские связи поступательно укреплялись. Прочным фундаментом для их развития стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключённый 16 июля 2001 года», — цитирует ТАСС Денисова.

Он отметил, что «этот исторический документ, опирающийся на общепризнанные нормы международного права, стал отправной точкой формирования российско-китайского стратегического тандема».

«Он позволил России и Китаю выйти на наивысший за всю историю уровень отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнёрства в новую эпоху», — добавил дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.