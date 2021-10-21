Песков прокомментировал введение ограничений в Москве и Подмосковье

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Новые ограничения в Москве и Подмосковье вынужденные, они связаны с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал введение ограничений в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он подчеркнул, что «это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда».

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.

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