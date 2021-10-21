Песков прокомментировал введение ограничений в Москве и Подмосковье
- РИА Новости
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«Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он подчеркнул, что «это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда».
В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.
Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.
Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.