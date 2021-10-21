Генетик Северинов прокомментировал появление новых штаммов коронавируса

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов прокомментировал появление новых штаммов коронавируса.

«Изменение вирусов идёт постоянно. При размножении генетического материала в наших клетках происходят ошибки, поэтому дочерние вирусные частицы могут отличаться от той, которая заразила клетку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это постоянный процесс изменчивости.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова в беседе с «Известиями» прокомментировала сообщения о выявлении в России нового варианта коронавируса AY.4.2 штамма «дельта».