В Самарской области обсудили ситуацию в сфере здравоохранения

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание регионального правительства, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития за девять месяцев 2021 года, прогноз развития и проект бюджета на 2022 год.
В Самарской области обсудили ситуацию в сфере здравоохранения
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

За последние три года благодаря национальному проекту в области построили пять поликлиник. Для борьбы с онкологией ввели четыре центра амбулаторной онкологической помощи. В районах появилось 55 ФАПов и три офиса врачей общей практики. Введено два инфекционных госпиталя. Обновлён автопарк скорой и неотложной помощи.

До конца 2021 года будет открыто ещё два центра амбулаторной онкологической помощи. Будет поставлено 78 единиц медтехники. Идёт реконструкция Самарской областной детской инфекционной больницы и здания Нефтегорской центральной районной больницы.

Кроме того, строится поликлиника в Волжском районе, инфекционный корпус на 100 коек в Сызранской городской больнице №2, поликлиника в Куйбышевском районе Самары.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

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