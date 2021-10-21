Путин высказался об упрощении приёма в гражданство России соотечественников

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об упрощении приёма в гражданство соотечественников.
Путин высказался об упрощении приёма в гражданство России соотечественников
  • Reuters

«Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса... Но тем не менее законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно», — ответил Путин на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова заявила, что «запрос на получение российского гражданства растёт».

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