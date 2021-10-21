Путин высказался об упрощении приёма в гражданство России соотечественников
- Reuters
«Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса... Но тем не менее законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно», — ответил Путин на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова заявила, что «запрос на получение российского гражданства растёт».