Путин высказался об упрощении приёма в гражданство России соотечественников

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об упрощении приёма в гражданство соотечественников.

«Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса... Но тем не менее законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно», — ответил Путин на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова заявила, что «запрос на получение российского гражданства растёт».