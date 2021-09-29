В МВД заявили, что запрос на получение российского гражданства растёт

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова заявила, что «запрос на получение российского гражданства растёт».

«В прошлом году видели рост, в позапрошлом. Мы перейдём тот рубеж, который был 2010 году — тогда 500 тыс. (человек.— RT) приобрели гражданство России. На сегодня — в 2021 году — мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», — цитирует ТАСС Казакову.

Ранее ГУ МВД Москвы напомнило, что 30 сентября истекает действие послаблений для иностранных граждан по урегулированию правового статуса, которые были введены из-за пандемии коронавируса.