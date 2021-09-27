Полиция Москвы напомнила об окончании 30 сентября послаблений для иностранцев

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ГУ МВД Москвы напомнило, что 30 сентября истекает действие послаблений для иностранных граждан по урегулированию правового статуса, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Полиция Москвы напомнила об окончании 30 сентября послаблений для иностранцев
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В сообщении говорится, что истекает срок, когда иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Россию до 15 марта 2020 года и не имели по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в России, а также не покинувшие российскую территорию в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданами которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения.

При этом в главке рекомендовали иностранцам заблаговременно обращаться за получением документов, чтобы предотвратить образование очередей.

Также в сообщении говорится, что в отношении лиц, которые в установленном порядке не урегулировали свой правовой статус, будут применены меры административного характера в соответствии с российским законодательством.

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