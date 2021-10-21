В фонде «Память поколений» дали советы по заботе о пожилых родственниках во время нерабочих дней

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Исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова дала советы по заботе о пожилых родственниках во время нерабочих дней.
В фонде «Память поколений» дали советы по заботе о пожилых родственниках во время нерабочих дней
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Не давать им снижать жизненный тонус, активные действия. Сейчас пожилым людям можно будет выходить из дома, совершать прогулки. Важно контролировать этот вопрос, чтобы ваш пожилой родственник обязательно гулял», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при уменьшении жизненного тонуса могут ухудшаться все функции, в том числе когнитивные.

Как отметила Круглова, заучивание стихов, чтение новых текстов, настольные игры — всё это продлевает когнитивное здоровье.

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