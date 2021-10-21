В фонде «Память поколений» дали советы по заботе о пожилых родственниках во время нерабочих дней

Исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова дала советы по заботе о пожилых родственниках во время нерабочих дней.

«Не давать им снижать жизненный тонус, активные действия. Сейчас пожилым людям можно будет выходить из дома, совершать прогулки. Важно контролировать этот вопрос, чтобы ваш пожилой родственник обязательно гулял», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при уменьшении жизненного тонуса могут ухудшаться все функции, в том числе когнитивные.

Как отметила Круглова, заучивание стихов, чтение новых текстов, настольные игры — всё это продлевает когнитивное здоровье.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

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