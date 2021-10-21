Эпидемиолог заявил, что нерабочие дни — не повод для массовых встреч

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков прокомментировал решение о введении нерабочих дней в России.

В беседе с Life.ru он призвал граждан провести просветительскую работу со своими друзьями и близкими и объяснить, что во время длинных ноябрьских праздников важно сидеть дома.

«Именно с помощью просвещения можно добиться понимания у людей всех тех мероприятий, которые вводятся государством, чтобы сдержать распространение и уменьшить заболевание. Эти выходные являются вынужденной мерой. И нужно понимать, что это не повод куда-то ехать отдыхать и собираться массово с друзьями», — сказал Шунков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.