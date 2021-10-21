Эпидемиолог заявил, что нерабочие дни — не повод для массовых встреч

Короткая ссылка
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков прокомментировал решение о введении нерабочих дней в России.
Эпидемиолог заявил, что нерабочие дни — не повод для массовых встреч
  • Reuters

В беседе с Life.ru он призвал граждан провести просветительскую работу со своими друзьями и близкими и объяснить, что во время длинных ноябрьских праздников важно сидеть дома.

«Именно с помощью просвещения можно добиться понимания у людей всех тех мероприятий, которые вводятся государством, чтобы сдержать распространение и уменьшить заболевание. Эти выходные являются вынужденной мерой. И нужно понимать, что это не повод куда-то ехать отдыхать и собираться массово с друзьями», — сказал Шунков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить