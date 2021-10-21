Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Министерство просвещения России направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, «во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.