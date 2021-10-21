В Samsung отреагировали на решение суда о запрете продажи ряда моделей в России

В пресс-службе компании Samsung прокомментировали решение суда о запрете продажи ряда моделей в России.

В пресс-службе сообщили «Газете.Ru», что решение суда по запрету продаж смартфонов в России ещё не вступило в силу и находится на обжаловании. В настоящее время компания работает в привычном режиме.

«Samsung не планирует изменений в операционной деятельности», — сообщили в пресс-службе Samsung.

21 октября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за спора по патенту на платёжный сервис Samsung Рау.