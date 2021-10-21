В Samsung отреагировали на решение суда о запрете продажи ряда моделей в России

Короткая ссылка
В пресс-службе компании Samsung прокомментировали решение суда о запрете продажи ряда моделей в России.
В Samsung отреагировали на решение суда о запрете продажи ряда моделей в России
  • Reuters

В пресс-службе сообщили «Газете.Ru», что решение суда по запрету продаж смартфонов в России ещё не вступило в силу и находится на обжаловании. В настоящее время компания работает в привычном режиме.

«Samsung не планирует изменений в операционной деятельности», — сообщили в пресс-службе Samsung.

21 октября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за спора по патенту на платёжный сервис Samsung Рау.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить