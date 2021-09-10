Названы самые распространённые поводы для смены телефона

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Из исследования, проведённого сервисом SuperJob, следует, что только 14% россиян в последний раз сменили смартфон из-за покупки более современной модели, хотя старая ещё работала.
Названы самые распространённые поводы для смены телефона
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Самый распространённый повод для смены телефона — это поломка старого устройства: об этом рассказали 37% россиян. Каждый пятый опрошенный (20%) сменил телефон, потому что ему понадобилось устройство с расширенным функционалом.

13% россиян сменили телефон после того, как предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый смартфон приобретался на смену украденному или потерянному.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова  в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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