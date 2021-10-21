Суд в Москве запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung

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Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за спора по патенту на платёжный сервис Samsung Рау.
Суд в Москве запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, среди моделей, попавших под запрет, есть выпущенный в 2017 году Samsung Galaxy J5, а также новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

11 августа компания Samsung анонсировала выпуск раскладных смартфонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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