Суд в Москве запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за спора по патенту на платёжный сервис Samsung Рау.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, среди моделей, попавших под запрет, есть выпущенный в 2017 году Samsung Galaxy J5, а также новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

11 августа компания Samsung анонсировала выпуск раскладных смартфонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.