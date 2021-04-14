Продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, следует из данных «Авито».

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, пользователи стали выставлять телефоны на продажу в среднем по 7 тыс. рублей, что на 3% выше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью пользовались iPhone, на которые пришлось 48% от всех приобретённых на площадке устройств.

В топ также попали Samsung (17%) и Xiaomi (12%).

«Покупатели стали более внимательно относиться к вещам и своему бюджету, предпочитая покупать товары по выгодной цене. Ещё одним драйвером роста продаж стало развитие профессиональной доставки между частными лицами», — заявил руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.