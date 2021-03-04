Эксперт дал советы по обеспечению безопасности смартфона

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

«Всё ситуационно. Что касается удаления временных паролей из сообщений, то риски от них относительно невелики. Если начинаете подозревать, что в смартфоне есть программа-шпион, ворующая пароли, то лучше сменить устройство или сбросить гаджет до заводских настроек, чтобы «убить» программу-шпион», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, последствия, которые может причинить такой софт, гораздо более чреваты, чем чтение смс.

«Если человек пользуется банком на телефоне, совершает покупки, расплачивается картой, то там проще своровать деньги, чем при помощи данных из смс», — считает Ульянов.

Если говорить о защите, то следует подбирать разные стратегии под разные ситуации, добавил он.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.