Интернет-омбудсмен дал советы по защите от нового телефонного мошенничества

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.
Интернет-омбудсмен дал советы по защите от нового телефонного мошенничества
  • РИА Новости

«Нужно как можно до большего количества людей, которые находятся в вашем окружении, донести, что никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, не нужно стесняться повесить трубку. Эксперт советует перезвонить в банк, и, если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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