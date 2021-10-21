Школьные каникулы в Татарстане запланированы на 1 — 7 ноября

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Школьные каникулы в Татарстане запланированы на период с 1 по 7 ноября.
Школьные каникулы в Татарстане запланированы на 1 — 7 ноября
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Минобрнауки.

Расписание составлено для образовательных учреждений, которые занимаются по четвертям.

Зимние каникулы продлятся с 29 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля.

Точные даты каникул в каждой школе рекомендуется уточнять самостоятельно.

Также стало известно, что в Тюменской области решили не переносить каникулы, передаёт megatyumen.ru.

«Есть необходимость прокомментировать ряд решений, которые так или иначе связаны с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. В Тюменской области осенние каникулы для школьников и так были запланированы на эту календарную неделю», — заявил во время прямого эфира директор регионального Департамента образования Алексей Райдер.

Ранее сообщалось, что с 28 октября по 7 ноября в школах и детсадах Москвы объявляются каникулы.

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