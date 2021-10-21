Школьные каникулы в Татарстане запланированы на 1 — 7 ноября
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Минобрнауки.
Расписание составлено для образовательных учреждений, которые занимаются по четвертям.
Зимние каникулы продлятся с 29 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля.
Точные даты каникул в каждой школе рекомендуется уточнять самостоятельно.
Также стало известно, что в Тюменской области решили не переносить каникулы, передаёт megatyumen.ru.
«Есть необходимость прокомментировать ряд решений, которые так или иначе связаны с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. В Тюменской области осенние каникулы для школьников и так были запланированы на эту календарную неделю», — заявил во время прямого эфира директор регионального Департамента образования Алексей Райдер.
Ранее сообщалось, что с 28 октября по 7 ноября в школах и детсадах Москвы объявляются каникулы.