В Москве высказались о режиме работы транспорта во время нерабочих дней

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Власти Москвы заявили, что во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября транспорт в городе будет работать в обычном графике.
В Москве высказались о режиме работы транспорта во время нерабочих дней
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом Департамент транспорта Москвы сообщил в своём Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, с 28 октября по 7 ноября московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно.

«Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию. Мы также продолжаем выполнять все предписания Роспотребнадзора и проводить усиленную дензинфекцию транспорта и всех поверхностей», — подчеркнули в департаменте.

Ранее Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за соблюдением требований по борьбе с коронавирусом в транспорте Москвы, в том числе в такси.

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