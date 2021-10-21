Невролог Беленко рассказала о видах стресса

Врач-невролог, врач-вегетолог, кандидат медицинских наук, соучредитель клинического центра Елена Беленко рассказала о видах стресса.

По словам специалиста, стрессы делятся на два вида: внешние и внутренние.

«К внешним стрессам, во-первых, относятся наиболее понятные факторы: это высокие психоэмоциональные нагрузки, это негативные эмоции, тревожные переживания в течение длительного периода времени, внезапное эмоциональное потрясение, в общем, всё, что касается эмоциональной сферы, имеющей высокое значение для конкретного человека», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

К внешним стрессам также относится высокая физическая нагрузка, например, в профессиональном спорте, добавила Беленко.

Что касается внутренних стрессов, то они подразумевают наличие таких факторов, как недостаток ночного сна, инфекционные заболевания, токсические воздействия на организм.

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