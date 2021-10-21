Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки бизнеса

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Руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что столичные власти после введения нерабочих дней проследят за экономической ситуацией и при необходимости введут дополнительные меры поддержки бизнеса.
Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки бизнеса
  • Reuters

«Совместно с бизнесом в диалоге будем принимать решения о введении... дополнительных мер поддержки», — приводит РИА Новости слова Пуртова.

Он добавил, что все меры поддержки рассматриваются на заседании стратегического совета, где оперативно осуществляется мониторинг ситуации.

По его словам, сейчас работают программы поддержки бизнеса городского и федерального значения.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что введение нерабочих дней в России на фоне ситуации с коронавирусом может обойтись бизнесу примерно в 60 млрд рублей.

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

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