Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки бизнеса
- Reuters
«Совместно с бизнесом в диалоге будем принимать решения о введении... дополнительных мер поддержки», — приводит РИА Новости слова Пуртова.
Он добавил, что все меры поддержки рассматриваются на заседании стратегического совета, где оперативно осуществляется мониторинг ситуации.
По его словам, сейчас работают программы поддержки бизнеса городского и федерального значения.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что введение нерабочих дней в России на фоне ситуации с коронавирусом может обойтись бизнесу примерно в 60 млрд рублей.
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.