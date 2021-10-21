В Подмосковных МФЦ прививки против COVID-19 сделали более 130 тысяч человек

Число жителей, сделавших прививки от коронавируса в МФЦ Московской области, превысило 130 тыс.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, прививочные пункты развернули в 37 МФЦ.

Вакцинироваться в таком формате можно без предварительной записи. Для этого при себе нужно иметь лишь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«В Московской области делается всё возможное, чтобы предотвратить распространение ковида. Для удобства жителей при МФЦ организовали медпункты», — добавил Рымар.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.