В Новосибирской области выявили 291 случай COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области коронавирус подтвердился у 291 человека.
В Новосибирской области выявили 291 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается также, что 17 человек в течение суток скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 67 861 случай коронавируса. Из больниц выписаны 52 623 пациента, в частности, за сутки — 126 человек.

Наряду с этим в Челябинской области число летальных исходов от коронавируса за сутки стало максимальным с начала пандемии. Об этом заявили URA.RU в региональном оперштабе.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 29 человек. Также подтверждено 429 новых случаев заболевания ко вчерашнему дню, среди заболевших два школьника. Всего лечатся от коронавируса сейчас 12 576 южноуральцев», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом.

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