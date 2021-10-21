В Москве рассказали о влиянии «разобщения контактов на 11 дней» на борьбу с COVID-19

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Вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова рассказала, чего ожидают власти города от «разобщения контактов на 11 дней» в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве рассказали о влиянии «разобщения контактов на 11 дней» на борьбу с COVID-19
  • Reuters

Она отметила, что, по мнению эпидемиологов, инкубационный период штамма дельта коронавируса составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

«Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв... Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода», — цитирует её РИА Новости.

Ракова отметила, что данный период должен помочь городу бороться с вирусом. Вместе с этим она подчеркнула, что эффект эпидканикул будет зависеть от ответственного поведения горожан.

Ранее сообщалось, что в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. В эти дни в столице также приостанавливается работа общепита и торговых центров.

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