В Пермском крае за сутки выявили 617 новых случаев COVID-19

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 617 человек.

Об этом сообщает kp.ru.

По данным Минздрава региона, в тяжёлом состоянии находится 551 пациент. За сутки скончался 31 человек, а с начала пандемии — 5484 жителя региона.

Всего в регионе зарегистрировано 113 189 случаев заболевания.

Наряду с этим в Ханты-Мансийском автономном округе в течение суток коронавирус диагностирован у 234 человек — это самый высокий показатель с 20 июля 2020 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные регионального оперштаба.

«Зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории ХМАО, по данным на 21 октября, 79 576 случаев новой коронавирусной инфекции... За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1235 человек (десять человек за сутки)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве в течение суток выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом.