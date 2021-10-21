В Подмосковье ввели школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября

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В школах Московской области с 28 октября по 7 ноября включительно введены каникулы. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьёва.
В Подмосковье ввели школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся государственных образовательных организаций Московской области и частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки», — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса.

В частности, с 28 октября по 7 ноября приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры.

Также предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.

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