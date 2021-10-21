В Подмосковье ввели школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
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- РИА Новости
«Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) каникулы для обучающихся государственных образовательных организаций Московской области и частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы спортивной подготовки», — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса.
В частности, с 28 октября по 7 ноября приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры.
Также предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.