Опрос: увольнения на испытательном сроке чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя
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- РИА Новости
По своей воле прекращать работу в период испытательного срока доводилось каждому четвёртому россиянину (24%). Чаще всего такие решения объясняются несоответствием реальных условий труда тому, что было обещано на собеседовании.
Ещё 7% признались, что во время испытательного срока им приходилось увольняться по воле работодателя.
У 61% россиян никогда не было необходимости расторгать трудовой договор в первые же месяцы после оформления, а 7% ни разу не устраивались на работу с испытательным сроком.
Всего в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего опыт трудоустройства, и свыше 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех округов страны.