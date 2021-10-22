Опрос: увольнения на испытательном сроке чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя

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Александра Самсоненко
Увольняться во время испытательного срока приходилось почти каждому третьему россиянину, и чаще всего это происходит по воле работника, а не нанимателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: увольнения на испытательном сроке чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По своей воле прекращать работу в период испытательного срока доводилось каждому четвёртому россиянину (24%). Чаще всего такие решения объясняются несоответствием реальных условий труда тому, что было обещано на собеседовании.

Ещё 7% признались, что во время испытательного срока им приходилось увольняться по воле работодателя.

У 61% россиян никогда не было необходимости расторгать трудовой договор в первые же месяцы после оформления, а 7% ни разу не устраивались на работу с испытательным сроком.

Всего в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего опыт трудоустройства, и свыше 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех округов страны.

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