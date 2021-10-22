В России предложили вести мониторинг пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения контента

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать владельцев сайтов и соцсетей мониторить и выявлять информацию, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Волынец рассказала о том, что к ней обращаются родители, которые обеспокоены массовым распространением подобного контента. Она подчеркнула, что в соответствии с законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» органы государственной власти принимают меры по защите детей от информации, которая может нанести вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

В настоящее время, как объяснила детский омбудсмен, владелец сайта или соцсети обязан осуществлять мониторинг контента для того, чтобы выявлять материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или, например, содержащие информацию о способах совершения самоубийства.

Но обязанность по осуществлению мониторинга с целью нахождения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, отсутствует, пояснила Волынец. По её словам, необходимо такую обязанность предусмотреть и внести изменения в ч. 5 ст. 10.6 федерального закона №149.

Как подчеркнула Волынец, в целях оперативного реагирования, удаления противоправного контента и своевременного включения его в реестр необходимо также внести изменения в постановление правительства Российской Федерации от 26.10.2012 №1101 и предусмотреть возможность для МВД и Роскомнадзора наравне с Федеральным агентством по делам молодёжи выносить соответствующие решения в отношении распространяемой запрещённой информации.

«В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предотвращения причинения вреда здоровью, их нравственному и духовному развитию, включая сексуальное самоопределение личности, а также исключения распространения информации, пропагандирующей насилие и популяризирующей среди несовершеннолетних или навязывающей им нетрадиционные сексуальные отношения, прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, инициировать внесение предлагаемых изменений», — говорится в тексте обращения.

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