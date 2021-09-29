Милонов предложил РФС дополнить форму футболистов нашивками с традиционными ценностями
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Как объяснил депутат, в последние годы мировой футбол стал одним из инструментов пропаганды различных ценностей и идей.
Но, по его словам, наряду с продвижением здоровых ценностей ряд футбольных союзов и клубов принялись за пропаганду «сомнительных вещей и политических течений, малосовместимых со спортом».
Собеседник RT отметил, что в данном случае имеется в виду поддержка сексуальных меньшинств и движения ЛГБТ.
Например, игроки часто выходят на матчи с «радужными» повязками, флагами и иной символикой, свидетельствующей об одобрении однополых отношений, добавил он.
«В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности — в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии. На такой повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья вместе с детьми», — говорится в тексте обращения.
По его мнению, такой шаг нашёл бы отклик в сердцах болельщиков по всему миру, «страдающих от дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте».
Более того, как пояснил Милонов, такое решение привлекло бы к отечественным командам внимание из-за рубежа, которое бы «конвертировалось в дополнительные заработки и рекламные контракты для отечественных клубов».
Ранее Милонов призвал изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг.