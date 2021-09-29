Милонов предложил РФС дополнить форму футболистов нашивками с традиционными ценностями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил всем отечественным футбольным клубам использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности. Копия обращения на имя президента РФС Александра Дюкова есть в распоряжении RT.

Как объяснил депутат, в последние годы мировой футбол стал одним из инструментов пропаганды различных ценностей и идей.

Но, по его словам, наряду с продвижением здоровых ценностей ряд футбольных союзов и клубов принялись за пропаганду «сомнительных вещей и политических течений, малосовместимых со спортом».

Собеседник RT отметил, что в данном случае имеется в виду поддержка сексуальных меньшинств и движения ЛГБТ.

Например, игроки часто выходят на матчи с «радужными» повязками, флагами и иной символикой, свидетельствующей об одобрении однополых отношений, добавил он.

«В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности — в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии. На такой повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья вместе с детьми», — говорится в тексте обращения.

По его мнению, такой шаг нашёл бы отклик в сердцах болельщиков по всему миру, «страдающих от дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте».

Более того, как пояснил Милонов, такое решение привлекло бы к отечественным командам внимание из-за рубежа, которое бы «конвертировалось в дополнительные заработки и рекламные контракты для отечественных клубов».

Ранее Милонов призвал изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг.