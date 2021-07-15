Милонов предложил изменить способ формирования состава сборной по футболу

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Копия обращения на имя министра спорта Олега Матыцина есть в распоряжении RT.
Милонов предложил изменить способ формирования состава сборной по футболу
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Парламентарий отметил, что с завершением чемпионата Европы в среде российских болельщиков наблюдается «стойкое разочарование игрой», которую показала сборная России.

По его словам, многие соглашаются с тезисом, что алгоритм отбора игроков в национальную сборную и система их тренировки не соответствуют спортивному потенциалу страны.

«В данной связи прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место», — говорится в обращении.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить