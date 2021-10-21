Система QR-кодов заработает в гостиницах Калининградской области с 28 октября

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Заселение в гостиницы Калининградской области с 28 октября по 7 ноября будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
Система QR-кодов заработает в гостиницах Калининградской области с 28 октября
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному», — написал в Facebook министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Министр призвал туроператоров предупредить об этом гостей региона.

Ранее сообщалось, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 25 октября введут систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, развлекательных центров и предприятий общепита.

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