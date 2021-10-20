Система QR-кодов заработает на Ямале с 25 октября

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 25 октября введут систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, развлекательных центров и предприятий общепита.
Система QR-кодов заработает на Ямале с 25 октября
  • AP

«QR-коды у нас начнут работу с начала следующей недели. Набор стандартный — спорт, массовые мероприятия. Наша тактика понятна: мы не хотим прекращать нормальную человеческую жизнь, чтобы у нас отменялись соревнования или концерты, но при этом абсолютно понятна задача оберегать людей», — приводит ТАСС слова  губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Он отметил, что Ямал фиксирует рост числа заболевших коронавирусом, как и вся страна.

По словам губернатора, показатели в округе традиционно высокие из-за сплошного тестирования — регион занимает первое место по этому показателю в России, проведя более 2 млн исследований.

Ранее сообщалось, что в Крыму вводят систему QR-кодов для посещения ряда мест.

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